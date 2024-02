Medizinische Fachangestellte aus dem Ries gehen auf die Straße

Die Gewerkschaft der Medizinischen Fachangestellten ruft am 8. Februar zum Streik auf. Dies könnte zu Einschränkungen in den Hausarztpraxen führen.

Medizinische Fachangestellte (MFA) sind in den Arztpraxen eine wichtige Säule der ambulanten Versorgung. Der Verband medizinischer Fachberufe (vmf) begleitet deren nächste Tarifrunde eigenen Angaben zufolge erstmalig in seiner Verbandsgeschichte mit Warnstreiks. Auch Fachangestellte aus dem Ries beteiligen sich an den Streiks. „Wir nehmen als geschlossenes Team daran teil“, teilen unter anderem Sonja Engelhard und Nadja Rieß von der Praxis Dr. Völkl in Nördlingen mit. Auch die Arzthelferinnen der Gemeinschaftspraxis Dr. Frank in Nördlingen beteiligen sich online am Streik. Geschlossenen ist die Praxis in der Deininger Straße deshalb von 10 bis 13 Uhr, nachmittags hat sie geöffnet.

In den Tarifverhandlungen wird eine angemessene Entlohnung gefordert. MFAs hätten keine Coronaprämie erhalten, von vielen Arbeitgebern werde die Inflationsausgleichsprämie nicht umgesetzt und oft stünden die Arbeitsleistung und die Entlohnung nicht im Verhältnis zueinander, was eine massive Abwanderungstendenz in andere Arbeitsbereiche nach sich ziehe.

Arzthelferinnen streiken am Donnerstag

Der Berufsverband ist mit folgendem Forderungspaket in die Tarifverhandlungen gestartet: So soll ab sofort ein Einstiegsgehalt von 17 Euro pro Stunde gelten. Unverändert davon bleiben soll die Struktur der Zuschläge in den Tätigkeitsgruppen II bis VI, in denen Fortbildungen und die Übernahme von mehr Verantwortung mit Zuschlägen von 7,5 bis 45 Prozent honoriert wird. Die entspricht einer prozentualen Steigerung von 14,6 Prozent über alle Berufsjahr- und Tätigkeitsgruppen. Aktuell bekommt eine ausgebildete MFA im ersten Berufsjahr 13,20 brutto pro Stunde.

Gefordert wird außerdem eine tarifliche Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 2000 Euro für alle und 1000 Euro für Auszubildende. Die Ausbildungsvergütung soll um 4,9 bis 5,1 Prozent rückwirkend ab Januar 2024 steigen. Außerdem wird für eine Erhöhung der Sonderzahlung von 70 auf 75 Prozent ab dem 2. Jahr der Betriebszugehörigkeit im Jahr 2024 gestreikt.

Medizinische Fachangestellte fordern mehr Gehalt

Vmf-Präsidentin Hannelore König teilte bundesweit mit: „Wir müssen den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhen. Nach drei Verhandlungsrunden von Oktober bis Dezember 2023 hat sich die Arbeitsgemeinschaft zur Regelung der Arbeitsbedingungen der Arzthelferinnen/Medizinischen Fachangestellten (AAA) nur minimal bewegt und beharrt auf ihrem Gesamtpaket von 5,5 Prozent.“ Das angebotene Einstiegsgehalt sei zu niedrig und die Zuschläge in den Tätigkeitsgruppen sollen reduziert werden, sodass MFA im 17. Berufsjahr in der höchsten Tätigkeitsgruppe nur eine geringe Steigerung von 0,1 Prozent erhalten.

Die Arbeitgeberseite will dem Verband zufolge aktuell weder eine Inflationsausgleichsprämie zahlen noch die Sonderzahlung erhöhen. „Nach zwei Jahren Reallohnverlust ist es jetzt dringend notwendig, ein deutliches Signal an unseren Tarifpartner zu senden. Wir erwarten von der Arbeitgeberseite ein deutlich verbessertes Angebot für die qualifizierten Fachkräfte und Experten in den Praxisteams“, so König. (AZ)