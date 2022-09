Nördlingen

18:30 Uhr

Nur noch 15 Grad in der Sporthalle: Das sagen Lehrer, Trainer und Funktionäre

Plus Die Stadt hat zwar einen langfristigen Gasvertrag mit einem fixen Arbeitspreis. Dennoch soll Energie gespart werden, in Sporthallen soll es nur noch 15 Grad geben. Das bringt ein Risiko mit sich.

Noch vor ein paar Jahrzehnten waren Zentralheizungen in Wohnhäusern keine Selbstverständlichkeit. Doch wie es eben so ist mit Annehmlichkeiten - an sie gewöhnt man sich am schnellsten. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine hat sich jedoch vieles verändert, aus der Gas- ist mittlerweile eine Energiekrise geworden. Die Stadt Nördlingen will ihren Beitrag zum Energiesparen leisten, die Temperaturen in Büros und Turnhallen werden abgesenkt, Sportstätten werden künftig nur noch auf 15 Grad aufgeheizt. Viele Verantwortliche haben dafür Verständnis.

