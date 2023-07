Nur noch das Wetter muss beim Yoga mit Picknick mitspielen

Die Rieser Nachrichten picknicken mit Leserinnen und Lesern nach einer Yoga-Stunde im Garten des Rieskratermuseums. Für die Kartei der Not werden Spenden gesammelt.

Das Wetter für den bevorstehenden Dienstagabend lässt sich mit Sicherheit noch nicht vorhersagen. Alle möglichen Daumen in der Redaktion der Rieser Nachrichten sind jedenfalls gedrückt, dass für die Yogastunde mit anschließendem Picknick am 1. August im Garten des Rieskratermuseums die Sonne scheinen wird - oder zumindest für ein paar Stunden das Wetter hält. Eine Vielzahl an Anmeldungen hat uns zur Aktion für die Kartei der Not erreicht. Die gute Nachricht ist: Alle angemeldeten Personen können teilnehmen. Sowohl das Redaktions-Team als auch Yoga-Lehrerin Simone Gebhard freuen sich auf den lauen Sommerabend im Herzen Nördlingens, der sich schon beim letzten Mal großer Beliebtheit erfreut hat.

Beginn der Yogastunde ist um 18.30 Uhr. Sie dauert rund 60 Minuten. Wichtig wäre es, dass Sie nicht nur die passende Kleidung und etwas zu trinken, sondern auch eine Yogamatte und etwas Warmes für den Schluss der Einheit mitbringen. Das kann ein langärmliges Oberteil oder eine Decke sein, manchen reichen auch dicke Socken.

Yoga mit Picknick im Garten des Rieskratermuseums

Im Anschluss an den sportlichen kommt der gesellige Teil des Abends. Wir freuen uns, mit Ihnen nach der Yogastunde noch zusammenzusitzen. Was passt da besser, als ein gemeinsames Picknick am hoffentlich lauen Sommerabend? Bitte bringen Sie hierzu mit, was Sie essen und trinken möchten. Sprechen Sie sich, falls Sie in Begleitung kommen, mit Freundinnen oder Freunden ab, packen Sie ein, was Ihnen an solch einem Tag schmeckt. Wir freuen uns, mit Ihnen über Ihre Heimatzeitung zu sprechen und uns über die Dinge auszutauschen, die Sie gerade bewegen - ganz ungezwungen bei einem oder mehreren Gesprächen auf der Picknick-Decke.

Die Yogastunde und das anschließende Picknick im Garten des Rieskratermuseums in Nördlingen (Eugene-Shoemaker-Platz 1) sind für unsere Leserinnen und Leserinnen kostenlos. Dennoch freuen wir uns über eine Spende für die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung für unverschuldet in Not geratene Menschen. Die Hilfe kommt auch im Ries an. Spenden sind selbstverständlich auch über diese Aktion hinaus möglich. Alle Infos dazu finden Sie im Internet unter www.kartei-der-not.de/spenden-und-helfen/jetzt-spenden - bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.

Ob die Yogastunde mit Picknick am Dienstag stattfindet, lesen Sie tagesaktuell am 1. August in Ihren Rieser Nachrichten. Sollte es wettertechnisch nicht möglich sein, dann gibt es einen Ausweichtermin. Bitte beachten Sie: Dieser hat sich vom Dienstag, 8. August, auf Dienstag, 22. August, verschoben. Alle Teilnehmer haben bereits eine Bestätigungs-E-Mail erhalten.