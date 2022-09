Nördlingen

vor 34 Min.

Nur wenige haben im Reitsport mehr erreicht

Springreiter Klaus Krüp hat mit dem Goldenen Reitabzeichen seine Karriere gekrönt. Jetzt will er sein Wissen an eine neue Generation weitergeben.

Plus Mit dem Goldenen Reitabzeichen erfährt die Karriere des Springreiters und Wahl-Nördlingers Klaus Krüp ihre Krönung. Siege waren aber nie sein größter Ansporn.

Von Maximilian Bosch Artikel anhören Shape

So viele Siege in Springprüfungen wie kaum ein anderer kann Springreiter und Ausbilder Klaus Krüp vorweisen – dabei waren sie ihm nie besonders wichtig, sondern eher ein Nebenprodukt seiner Leidenschaft: der Ausbildung junger Pferde, ihre Heranführung an das höchste Niveau der Reitkunst und schließlich die Teilnahme am Bundeschampionat in Warendorf, sozusagen der Deutschen Meisterschaft für die fünf- bis siebenjährigen Rösser. Mit dem Erhalt der höchsten Auszeichnung, dem Goldenen Reitabzeichen, hat er nun seine aktive Karriere beendet und sich darauf verlegt, einer neuen Generation stilsicheres Springreiten beizubringen – unter anderem auch in Nördlingen, wo der Niedersachse seit zwölf Jahren lebt.

