Nördlingen

14:56 Uhr

OB Wittner ärgert sich über Aussagen zum Stiftungskrankenhaus

Plus Der Bestand der Nördlinger Klinik nicht gesichert? Das sei nur ein Gerücht, das jeglicher Grundlage entbehre, betont Nördlingens Oberbürgermeister.

Von Martina Bachmann Artikel anhören Shape

Recht verärgert hat Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner auf Aussagen aus dem Ostalbkreis reagiert, wonach der Bestand des Nördlinger Stiftungskrankenhauses nicht gesichert sei. Diese Gerüchte entbehrten jeglicher Grundlage, schimpfte Wittner in der vergangenen Sitzung des Stadtrates. In einer Zusammenkunft des Ostalb-Kreistages hatte der frühere Ellwanger Bürgermeister Karl Bux gesagt, um Ellwangen herum gebe es eine "graue Zone". Es gebe nur drei kleinere Krankenhäuser, nämlich Crailsheim, Dinkelsbühl und Nördlingen, deren Bestand aber auch nicht gesichert sei. Der Bopfinger Bürgermeister Dr. Gunter Bühler hatte in dieser Sitzung gefragt, ob es Gespräche darüber gebe, wohin die Gesundheitsversorgung in Bayern gehe, einschließlich der Frage nach der möglichen Schließung von Krankenhäusern.

Ostalbkreis diskutiert über neues Zentralklinikum

Im Nördlinger Stadtrat dagegen war der Etat der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftungen für 2023 Thema. Wittner erinnerte an den Zusammenhang zwischen Stiftungen und Stift, das Krankenhaus war erst 2008 mit den beiden anderen Kliniken im Landkreis und mehreren Seniorenheimen im „gemeinsamen Kommunalunternehmen Donau-Ries Kliniken und Seniorenheime“ (gKU) zusammengeschlossen worden. Den Nachbarn im Ostalbkreis empfahl Wittner, sich zunächst auf die eigenen Probleme zu konzentrieren, bevor man solche Gerüchte in die Welt setze. Wie berichtet, wird im angrenzenden Baden-Württemberg über den Bau eines neuen Zentralklinikums diskutiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen