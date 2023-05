Nördlingen

18:00 Uhr

OB Wittner: "Das Stabenfest ist nicht dasselbe ohne den Umzug"

Plus Wegen des Regens fällt der Nördlinger Stabenumzug aus, doch das ist Oberbürgermeister David Wittner nicht leichtgefallen. Wie die Entscheidung getroffen wurde.

Der Wettergott hatte keine gute Laune: Wie vom Wetterdienst vorhergesagt, regnete es am Montagmorgen in Nördlingen – der Stabenumzug musste abgesagt werden. Oberbürgermeister David Wittner verkündete die schlechte Nachricht früh am Morgen vom Kirchturm Daniel auf seinem Instagram-Kanal. Im vergangenen Jahr hatte der Umzug nach den Pandemie-Jahren trotz des Regens stattgefunden. Dieses Jahr war die Prognose für den Stabenmontag aber zu schlecht gewesen. Trotz eines regnerischen Starts am Freitagabend verlief das Wochenende sonnig und wolkenfrei. Am Sonntagabend zogen dann die dunklen Wochen über die Nördlinger Altstadt: Am Montagmorgen war dann klar, dass der Stabenumzug ins Wasser fallen werde.

Stabenfest in Nördlingen: Schülerinnen und Schüler bekommen frei

Die Straßen der Nördlinger Altstadt, durch die über 2000 Kinder am Stabenmontag singend gezogen wären, waren am Montagmorgen wie ausgestorben. Am Stabenumzug nehmen die Schulkinder der Nördlinger Grundschulen und der weiterführenden Schulen bis einschließlich der 7. Jahrgangsklasse teil. Die Nördlinger Maria-Stern-Realschule verkündet auf ihrer Website, dass am Montag, trotz des Ausfalls des Umzugs, kein regulärer Unterricht stattfinde. Auch die Schülerinnen und Schüler des Nördlinger Theodor-Heuss-Gymnasium haben freibekommen. Die Nördlinger Grundschulen waren am Stabenmontag nicht telefonisch erreichbar.

