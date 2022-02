Nördlingen

17:30 Uhr

OB Wittner: Nördlinger Hallenbad wird mehr als 25 Millionen Euro kosten

Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner sagt, die Stadt sei am Limit, was Investitionen angehe.

Von Martina Bachmann

Herr Wittner, die Stadt Nördlingen will in den nächsten Jahren das Großprojekt Hallenbad stemmen. Gibt es da überhaupt noch Spielraum für andere Projekte?



David Wittner: Wir haben mit dem Nachtragshaushalt 2020 und dem Haushalt 2021 Großprojekte für die kommenden Jahre festgezurrt. Zu der Zeit wusste noch niemand so recht, wie sich die Corona-Pandemie auf unsere Finanzen auswirken wird. Mittlerweile können wir zum Glück feststellen, dass die Nördlinger Wirtschaft sehr robust ist und dass wir die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Im vergangenen Jahr haben wir Maßnahmen mit einem Volumen von 21 Millionen Euro abgewickelt, das ist eine noch nie da gewesene Höhe.

