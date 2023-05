Nördlingen

OB Wittner: "Den Kindern schuldig, dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen"

Plus Die Amtszeit von David Wittner ist zur Hälfte vorbei. Im Interview spricht er über seine Pläne für Nördlingen, fehlende Geduld und ob er auch mal zweifeln darf.

Von Martina Bachmann

Herr Wittner, ist der Job als Oberbürgermeister so, wie Sie ihn sich vorgestellt haben?



David Wittner: Man kann sich das im Vorfeld ja nur bedingt vorstellen. Es gibt auch nur zwei Menschen in Nördlingen, die wirklich wissen, wie das so ist als OB, das sind Hermann Faul und Paul Kling. Aber in etwa ist es schon so, wie ich es mir vorher gedacht habe.

Was ist anders?



Wittner: Die Schlagzahl ist extrem hoch. Man hat einen permanenten Zeitmangel und muss schauen, dass man von den Dingen nicht komplett überrannt wird – insbesondere in den veranstaltungsreichen Monaten.

