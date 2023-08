Nördlingen

vor 32 Min.

OB Wittner über Tempo 20: "Von den Schwächsten her gedacht"

Plus Die Menschen dürfen jetzt in der Nördlinger Innenstadt statt 30 nur noch 20 km/h schnell fahren. OB Wittner spricht über den Nutzen und kündigt Kontrollen an.

Susanne Bruckmeyer dreht sich um, als sie am Donnerstag am Schild rund 80 Meter vor dem Baldinger Tor aus der Stadt vorbeiläuft: Sie wolle nur schauen, ob die Schilder schon angebracht wurden, nachdem unsere Redaktion berichtet hat, dass nun Tempo 20 in der Nördlinger Altstadt gelte. In der Tat stehen die Schilder schon, nur am Boden vor manchem Tor ist noch eine 30 auf den Asphalt gepinselt. Wie der OB die Maßnahme begründet und wie die Polizei den Verkehr mit geringerem Tempo bewertet.

Dass jetzt Tempo 20 in der Innenstadt gilt, findet Bruckmeyer aus Nördlingen in Ordnung. "In der Hallgasse schießen sie manchmal raus", an anderen Stellen könne es sich dagegen kaum bemerkbar machen – bei den Kornschrannen herrsche mit der Parkplatzsuche eh viel langsamer Stop-and-go-Verkehr. Bruckmeyer selbst wohnt in der Innenstadt, viel erledige sie mit dem Fahrrad – als Radlerin "finde ich es gut." Es müsse nur kontrolliert werden.

