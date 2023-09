Interview

Müll bei Big-Bike-Meet-Festival: Oberbürgermeister spricht von "Umweltsauerei"

Plus In Nördlingen gab es einige Beschwerden wegen der neuen Marktplatzsperrung. Rathauschef David Wittner will reagieren. Was ihn am Big-Bike-Meet-Festival ärgert.

Herr Wittner, das neue Hallenbad im Sportpark ist wohl das größte Projekt der Stadt seit Langem. Da werden derzeit viele Kräfte in der Stadtverwaltung gebunden sein.



David Wittner: Wer selber schon einmal eine Baustelle hatte, kann vielleicht erahnen, wie viel Aufwand in solch einem Großprojekt steckt. Wir sind derzeit in einer intensiven Umsetzungsphase.

In der kommenden Woche soll am Freitag der Grundstein für das Bad samt Sauna gelegt werden. Gibt es da auch eine Zeitkapsel, die in den Boden eingelassen wird?



Wittner: Ja, die gibt es. Wir werden auch eine Ausgabe der Rieser Nachrichten mit in diese Kapsel stecken. Zudem sollen Münzen und Baupläne für das Bad hinein. Tatsächlich haben wir uns die Frage gestellt, wie wir die Pläne da reingeben – auf einem USB-Stick oder auf einer CD? Aber wer weiß, ob man diese Datenträger noch auslesen kann, wenn die Zeitkapsel ausgegraben wird. Deshalb haben wir entschieden, dass wir sie ausdrucken und in Papierform erhalten wollen. Die Grundsteinlegung ist ein symbolischer Akt. Wir wollen die Feier nutzen, um die Bevölkerung einzuladen, sich die Baustelle einmal anzusehen.

