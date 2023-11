Obstmarkt am 20. November komplett gesperrt

Hintergrund ist eine Veranstaltung des Bayerischen Städtetages, teilt die Stadt Nördlingen mit.

Die Bezirksversammlung des Bezirks Schwaben im Bayerischen Städtetag findet am kommenden Montag, 20. November, in Nördlingen statt. Der Obstmarkt in der Altstadt ist an diesem Tag von 8 bis 16 Uhr für den Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt. Das teilt die Stadt Nördlingen mit. (AZ)