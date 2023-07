Öffnungszeiten, Sperrungen und Co.: Alle Informationen zum Altstadtflohmarkt

Am 5. August findet in Nördlingen der Altstadtflohmarkt statt – hier gibt es die wichtigsten Informationen zum Markt für Besucher und Verkäufer.

Der Wochenmarkt muss Platz machen: Am Samstag, 5. August, findet in Nördlingen eine "Traditionsveranstaltung" statt. So nennt Susanne Vierkorn, Geschäftsstellen-Leiterin des Stadtmarketingvereins "Nördlingen ist's wert", den Altstadtflohmarkt. Zum "Kaufhaus unter freiem Himmel" wird dann die gesamte Altstadt, erklärt die Pressesprecherin der Stadt, Christina Atalay: Zum "Ort für alles, was man selbst nicht mehr braucht, aber andere vielleicht gut gebrauchen können". Dabei gibt es einiges zu beachten.

Der Flohmarkt sei für "jedermann" gedacht: Statt professionellen Verkäufern seien die Familien von nebenan eingeladen, ihre Stände aufzubauen, betont Vierkorn. Früher noch in viel kleineren Maßstäben von Uschi Finck geplant, schätzt Vierkorn noch immer den "besonderen Charme" des Marktes zwischen historischen Fachwerkhäusern. Der Wochenmarkt findet wegen des Großereignisses bereits am Freitag, 4. August, statt.

Grundgebühr für Flohmarktstand in Nördlingen beträgt acht Euro

Nicht zu den Verkaufsgegenständen gehörten Neuwaren, Lebensmittel oder Tiere, heißt es auf der Homepage des Stadtmarketingvereins. Um teilzunehmen, ist keine Anmeldung nötig. Wer verkaufen will, muss lediglich eine Grundgebühr zahlen. Sofern der Stand nicht länger als zwei Meter ist, beträgt die acht Euro. Jeder zusätzliche Meter kostet vier Euro. Kostenlos dürfen Kinder, die jünger als zehn Jahre alt sind, ihr Spielzeug anbieten. Ihnen empfehlen die Organisatoren den Garten der Stadtbibliothek für ihre Stände. Insgesamt solle der Spaß im Vordergrund stehen, nicht der Umsatz, betont Vierkorn: Zu verdanken sei das auch all den Ehrenamtlichen, die etwa das Kassieren übernähmen.

Tatsächlich verboten sei eine Platzreservierung, heißt es auf der Homepage des Stadtmarketingvereins weiter. Einen Platz freihalten, das dürften lediglich Hausbewohner und Geschäfte "zur eigenen Verwendung vor dem eigenen Objekt". Öffentliche Plätze, Eingänge und Durchgangswege sind ebenso freizuhalten wie Stadttore sowie ein Durchgang von mindestens 3,50 Metern für Rettungswege. Vierkorn setzt auf die gegenseitige Rücksichtnahme aller Beteiligten: Dann regle sich der Marktbetrieb von selbst.

40 Bilder Altstadtflohmarkt: Von nützlichen und verwunderlichen Dingen Foto: Josef Heckl

Ab 6 Uhr dürfen Verkäufer ihre Flohmarktstände aufbauen. Bis die meisten Kunden um 9 Uhr durch die Stände bummeln, ist es noch erlaubt, mit dem Fahrzeug zum Ausladen in die Stadt zu fahren. Gehwege, Parkverbotsschilder und Sperrungen gelten wie üblich, Anhänger sind auf regulären Parkplätzen in der Stadt abzustellen. Nach 9 Uhr müssen alle Fahrzeuge außerhalb der Stadtmauer geparkt werden.

Lesen Sie dazu auch

Beim Flohmarkt ist die Altstadt für Fahrzeuge aller Art gesperrt

Denn die komplette Altstadt sei am Flohmarkttag "für Fahrzeuge aller Art" gesperrt, erklärt Markus Bettinger von der Polizeiinspektion Nördlingen. Innerhalb der Stadtmauern sei daher am Samstag das Fahrradfahren genauso verboten wie das Autofahren. Sich über die Vorgaben hinwegzusetzen, hätten in den vergangenen Jahren einzelne Verkehrsteilnehmer immer wieder versucht, berichtet er. Vor ihren Mauern stelle die Stadt genügend große Parkplätze zur Verfügung, insbesondere vor den Stadttoren, meint Bettinger. Kostenlose Abstellplätze gibt es auch beim Kino "Movieworld" oder auf der Kaiserwiese.

Vorbeischauen wolle er "auf jeden Fall" auch, sagt Daniel Wizinger, Tourismuschef der Stadt Nördlingen. Besucherzahlen zu erfassen, sei gar nicht nötig: "Brechend voll" sei die Stadt. Sie und ihre Bewohner profitierten von den vielen Flohmarktfreunden, die auch von außerhalb kämen. Susanne Vierkorn wird am Samstag den ganzen Tag auf den Beinen sein. Erst wenn die versenkbaren Pollen wieder im Boden der Baldinger Straße verschwinden, ist dieser besondere Tag für sie zu Ende.