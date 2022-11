Ökumenischer Reformationsabend steht unter dem Thema Sterbehilfe

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 2020, dass ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben bestehe, wurde dies auch beim ökumenischen Reformationsabend thematisiert.

Der ökumenische Reformationsfestabend in der Nördlinger St.-Georg-Kirche, zu dem Dekan Gerhard Wolfermann auch Landrat Stefan Rößle und Oberbürgermeister David Wittner begrüßen konnte, stand in diesem Jahr unter dem Thema "Meine Zeit in Gottes Händen". Aktueller Anlass für die Themenwahl war die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, wonach zur Würde des Menschen und zum Recht auf Leben auch das Recht gehört, sein Leben selbst zu beenden, und auch, sich dabei helfen zu lassen.

Für Christinnen und Christen geht es dabei nicht nur um den Umgang des Einzelnen mit seinem eigenen Leben, sondern auch um die Frage, wie sie sich zu entsprechenden Wünschen verhalten sollen. Das betrifft etwa Ärztinnen und Ärzte, Personen aus der Seelsorge und wer als Verantwortlicher in einer Pflegeeinrichtung über die Bereitschaft oder auch Verpflichtung des Personals zu befinden habe.

Pfarrer Colditz sagt, man setze auf Hilfe beim Sterben, nicht zum Sterben

Als derzeitiger Leiter einer solchen Einrichtung hielt der Rektor der Evangelischen Diakonissenanstalt Augsburg, Pfarrer Jens Colditz, eine Kanzelrede. Für ihn stehe fest: "Es steht außer Frage, das Urteil von 2020 zu respektieren. Die Debatte über den assistierten Suizid führt uns aus einer Tabuzone." Es stelle sich die Frage nach unserem Menschenbild, nach dem Machbarkeitsparadigma. Das menschliche Leben ist wertvoll, es sei ein menschlicher Niedergang, wenn eine Gesellschaft beginne, den menschlichen Wert in Kosten, Nutzen und Leistung aufzurechnen.

Auch wenn ein Mensch ohne Druck von außen, frei verantwortet, nicht mehr kann oder will, sei er weiter in Gottes Hand geborgen, so Colditz. "Auch wenn mich ein organisiertes Sterben betroffen macht, weiß ich, dass ein Mensch mit einer persönlich getroffenen Entscheidung Respekt verdient. Aber ein assistierter Suizid ist nicht die Antwort auf alles Leiden. Wer weiß, wie oft im Wunsch, sterben zu können, der Ruf nach Nähe und Liebe mitschwingt … Im Diako setzen wir auf Hilfe beim Sterben, nicht zum Sterben."

Suizidgedanken könnten schwanken, Ärztebundpräsident Montgomery sage, dass viele Schwerkranke, die nur noch den Tod als Ausweg sehen, sich für das Leben entscheiden würden, wenn ihnen ein Arzt die Möglichkeiten der Palliativmedizin aufzeige.

Thema Sterbehilfe wurde auch musikalisch aufgegriffen

Für Colditz gehe es um Wissen und um Haltung. Was Erleichterung gibt, solle umgesetzt werden. Jeder und jede dürfe heimgehen, wie es seinem oder ihrem Leben entspricht.

Das gottesdienstliche Programm hatten sich Dekan Gerhard Wolfermann und Stadtpfarrer Benjamin Beck aufgeteilt. Die musikalische Gestaltung lag bei dem von Marlene Bissinger geleiteten Bezirksposaunenchor und bei Kirchenmusikdirektor Udo Knauer, der zum Lied "Meine Zeit steht in deinen Händen" mit einem Pedal-Pulsschlag den zwiespältigen Zustand im Umgang mit dem eigenen Sterben darstellte. Für das Nachspiel – eine Pop-Jazz-Bearbeitung zu "Ein feste Burg" – gab es Szenenapplaus.

Dass der Reformationstag von den beiden großen Konfessionen gemeinsam begangen wird, wird mehr und mehr zur Tradition. (AZ)