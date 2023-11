Alkohol- und Drogenfahrten in Nördlingen und Oettingen von der Polizei beendet

Bei Verkehrskontrollen in Oettingen und Nördlingen stellen Beamten Anzeichen bei zwei Männern auf Drogen- und Alkoholkonsum fest. Den Männern droht ein Bußgeld.

Ein Autofahrer ist am Freitagmorgen in Oettingen in eine Verkehrskontrolle geraten. Wie die Polizei berichtet, wurde der 51-Jährige auf der Munninger Straße gegen 6.30 Uhr angehalten. Hierbei stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest und führten einen Alkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 0,58 Promille, sodass die Weiterfahrt unterbunden wurde.

Ähnlich ging es einem 32-jährigen Autofahrer am Donnerstagmorgen. Er ist von der Polizei in Nördlingen wegen Anzeichen auf Drogenkonsum kontrolliert worden. Laut Polizeibericht wurde der Autofahrer gegen 11 Uhr auf der Augsburger Straße angehalten. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, weiterfahren durfte er nicht. Beide Männer müssen nun mit einem Fahrverbot und einem Bußgeld rechnen. (AZ)