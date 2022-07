Die Alte Wache in Nördlingen hat wieder geöffnet

In Nördlingen öffnet ein Restaurant am Daniel wieder. Weitere Pläne gibt es für ein Projekt am Marktplatz und auch in Oettingen tut sich etwas in der Innenstadt.

Lange Zeit hat die Alte Wache in Nördlingen leer gestanden, bereits vor der Pandemie hat es dort keinen Betrieb mehr gegeben. Nun sind die Sonnenschirme wieder aufgespannt, die Stühle stehen für die Gäste bereit und die Tür ist weit offen. Das Lokal in bester Lage am Nördlinger Wahrzeichen Daniel in der Nördlinger Innenstadt hat einen neuen Pächter.

Die Alte Wache in Nördlingen heißt nun "Nostalgie"

Eher zufällig als geplant kam der neue Gastwirt zu seinem Lokal, das künftig "Nostalgie/Alte Wache" heißen soll, wie er im Gespräch mit der Redaktion schildert. "Das war Zufall. Ich habe das Auto geparkt und gesehen, dass das Lokal leer ist. Das fand ich schade für solch einen schönen Platz." Der 54-Jährige überlegte nicht sehr lange, rief den Vermieter an und so hat es auch schon bald geklappt.

Ali Becerek will mediterrane Küche anbieten mit türkischen, griechischen und italienischen Gerichten. Frischen Fisch soll es nach seinen Vorstellungen einmal pro Woche geben. Zunächst soll das Restaurant jeden Tag von 11 bis 24 Uhr durchgehend geöffnet haben. "Manchmal wollen die Gäste ja auch länger sitzen", meint er. Inzwischen wohnt er wieder in Nördlingen, davor lebte er für einige Zeit in Starnberg.

Fußläufig, nicht allzu weit vom wiedereröffneten Lokal am Daniel, tut sich auch etwas. Dort, wo früher die Bar Valentino war, ist eine Bautafel im verhängten Fenster zu sehen. Darauf ist zu erfahren, dass das Erdgeschoss zur Gastronomie mit Außenbewirtung umgebaut werden soll. Auf Nachfrage will der Eigentümer jedoch zum jetzigen Zeitpunkt keine Auskünfte zum Bauprojekt geben. Seit Langem wird in Nördlingen auf den Lückenschluss an ebendieser Stelle gehofft, einem einladenden und zentralen Ort mitten in der Innenstadt.

Günter Lämmermeier will Vorreiter-Rolle in Oettingen übernehmen

Ein paar Kilometer weiter nördlich, in Oettingen, will ein Gewerbetreibender Schwung in die Innenstadt bringen. Günter Lämmermeier vom gleichnamigen ortsansässigen Unternehmen reaktiviert einen Leerstand in der Hofgasse. Wo einst Blumen verkauft wurden, sollen bald schon Edelstahl-Produkte wie Feuerschalen und Südtiroler Spezialitäten angeboten werden. Er will weitere Gewerbetreibende dafür gewinnen, etwas gegen die Leerstände in der Altstadt zu unternehmen. Unterstützt wird der Geschäftsmann bei seinem Projekt im Rahmen des Projektfonds "Innenstädte beleben". Wie Oettingens Bürgermeister Thomas Heydecker in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Kultur, Tourismus, Veranstaltungen und Innenstadtentwicklung mitteilte, wird die Miete bezuschusst. Der Bürgermeister meinte zur Eröffnung des Geschäfts: "Es ist schön, dass einer mal vorangeht."

Die Förderinitiative stammt vom Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr. 2021 hat der Fonds ein Volumen von rund 100 Millionen Euro. Laut Ministerium unterstützt der Freistaat Bayern damit Städte, Märkte und Gemeinden dabei, die Qualitäten der Innenstädte zu stärken und weiterzuentwickeln. Für kurzfristige und längerfristige Maßnahmen, die dem Ziel dienen, Innenstädte zu beleben, wird ein Fördersatz in Höhe von 80 Prozent gewährt. Besonders struktur- und finanzschwache Gemeinden können bis zu 90 Prozent erhalten. Oettingen setzt mithilfe des Fonds diverse Projekte wie den Bücherschrank und die Umgestaltung der Innenstadt um. Wie berichtet, beraten die Stadtratsfraktionen derzeit über Ideen wie ein Wasserspiel für den Schloßplatz und einen Niederseilgarten im Hofgarten.