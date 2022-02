Drei Ladendiebe bekommen Hausverbot

Weil sie in Supermärkten Waren gestohlen haben, haben am Wochenende insgesamt drei Personen in Nördlingen und Oettingen Hausverbote erteilt bekommen.

Am Freitag ist es in Nördlingen und Oettingen zu mehreren Ladendiebstählen gekommen. Laut Polizeibericht stahl eine 49-jährige Kundin in der Edeka-Filiale in Oettingen Haushaltswaren und Lebensmittel in Höhe von rund 20 Euro.



Zu zwei weiteren Ladendiebstählen kam es gegen 17 Uhr in der Kaufland-Filiale in Nördlingen. Ein Ladendetektiv konnte gleich zwei voneinander unabhängige Täter beobachten, die jeweils Waren aus der Filiale entwenden wollten. Die beiden Täter waren 56 und 62 Jahre alt und steckten den Angaben zufolge Waren im Wert von rund 18 und 80 Euro ein. Die Ladendiebe erhielten Hausverbot. (AZ)