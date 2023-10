Drei Unfallflüchtige hinterlassen im Ries 3500 Euro Schaden

Drei Verkehrsteilnehmer passen in Nördlingen und Oettingen nicht richtig auf. Doch manche von ihnen können ermittelt werden.

Drei Unfallfluchten haben sich in den vergangenen Tagen im Ries ereignet. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in der Johannes-Weinberger-Straße in Nördlingen ein blauer VW Golf angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne um die Schadenregulierung zu kümmern, heißt es im Polizeibericht. Durch die aufnehmenden Beamten habe das Verursacherfahrzeug jedoch in der näheren Umgebung der Unfallstelle festgestellt werden können. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass eine 79-jährige Frau mit ihrem Auto den Unfall verursacht hatte. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Beifahrerin notiert sich Kennzeichen bei Unfallflucht in Nördlingen

Ebenfalls in Nördlingen fuhr am Dienstag gegen 11 Uhr eine 76-jährige Frau beim Ausparken aus einer Parkbucht in der Bürgermeister-Reiger-Straße gegen einen vor ihr geparkten Wagen eines 52-Jährigen. Auch hier setzte die Unfallverursacherin ihre Fahrt nach Angaben der Polizei fort und kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung. Die im angefahrenen Auto sitzende Beifahrerin des Mannes notierte sich jedoch das Kennzeichen des Fahrzeugs. Die Unfallflucht konnte somit von den aufnehmenden Beamten geklärt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

In Oettingen beschädigte eine unbekannte Person am vergangenen Wochenende in der Ringgasse eine Treppenstufe aus Marmor an einem Hauseingang. Der Schaden in Höhe von 500 Euro sei vermutlich durch ein größeres Fahrzeug verursacht worden, vermutet die Polizei. Hier bitten die Beamten um Hinweise unter Telefon 09081/2956-0. (AZ)