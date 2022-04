Im Ries haben die Abiturprüfungen begonnen

Am Nördlinger THG gibt es eine Premiere bei den Abiturprüfungen.

Bayernweit haben am Mittwoch die Abiturprüfungen in Bayern begonnen, so auch an den Rieser Gymnasien in Nördlingen und Oettingen. Am Theodor-Heuss-Gymnasium in Nördlingen haben 88 Schülerinnen und Schüler zum ersten Mal in der neuen Aula ihr Wissen unter Beweis gestellt.

94 Schülerinnen und Schüler starteten am AEG in Oettingen mit dem Abitur. Foto: Klaus Kögel

Am Oettinger Albrecht-Ernst-Gymnasium starteten 94 junge Leute mit ihren Abschlussprüfungen in der Turnhalle. Am Freitag steht ihnen dann die Prüfung im Drittfach bevor. (AZ)