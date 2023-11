Junge Männer unter Drogeneinfluss am Steuer

In Nördlingen und Oettingen werden ein 19 und 25 Jahre alter Pkw-Fahrer kontrolliert. Beide stehen unter Drogeneinfluss, weshalb die Weiterfahrt unterbunden wurde.

In Nördlingen und Oettingen sind zwei Männer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen worden. Hierbei stellten die Polizisten unter anderem "drogentypische Auffälligkeiten" fest.

Zunächst wurde am Freitagnachmittag einer 19-jähriger Pkw-Fahrer in der Voltzstraße in Nördlingen kontrolliert.

Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, stellte die Streifenbesatzung fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein freiwilliger Selbsttest bestätigte den Verdacht, sodass eine Blutprobenentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden wurde. Der Mann muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

25-Jähriger in Oettingen kontrolliert

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein 25 Jahre alter Pkw-Fahrer in der Kellerstraße in Oettingen einer Kontrolle unterzogen.

Bei ihm wurden "drogentypische Auffälligkeiten" festgestellt. Auf Vorhalt räumte der junge Mann einen kurz zurückliegenden Konsum ein. Auch bei ihm wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet sowie die Weiterfahrt unterbunden. (AZ)