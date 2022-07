Lernen trotz Hitze? Das sagen die Schulleiter im Ries

Plus Hitzefrei gibt es nicht mehr, es liegt im Ermessen der Schulleiter, ob die Schüler freibekommen. Im THG macht sich die Generalsanierung jetzt besonders bezahlt.

Früher war bekanntlich nicht alles besser, manches aber schon. Früher schaute man aufs Thermometer, und wenn das zu einer bestimmten Zeit einen bestimmten Wert anzeigte, dann gab es für Schülerinnen und Schüler hitzefrei. Heute schaut man aufs Handy, um zu wissen, wie heiß es im Lauf des Tages noch werden könnte. Über die Frage, ob die Kinder und Jugendlichen an Hitzetagen die Schulbank drücken müssen, entscheiden Schulleiterinnen und Schulleiter. Die sind angesichts der derzeitigen Temperaturen im Ries durchaus großzügig.