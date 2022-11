Nördlingen/Oettingen

10:05 Uhr

Männer berauscht im Ries unterwegs

In zwei unterschiedlichen Fällen werden am Mittwoch Männer erwischt, die in Nördlingen und Oettingen unter Drogeneinfluss unterwegs sind.

Zwei Männer sind am Mittwoch im Ries unabhängig voneinander bei Verkehrskontrollen des Drogenkonsums überführt worden. Am Inneren Ring in Nördlingen wurde gegen 20.30 Uhr ein positiver Drogentest bei einem 32-jährigen Autofahrer durchgeführt. In Oettingen musste laut Polizeibericht ein 18-Jähriger seinen E-Scooter in der Bahnhofstraße stehen lassen. Beiden Männern wurde Blut entnommen. (AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

