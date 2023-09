Mann wird beobachtet, wie er Autospiegel abtritt

Autos in Nördlingen und Oettingen werden beschädigt, einmal wurde eine Person beobachtet. Die Beamten suchen weitere Zeugen.

Mehrere Autos sind im Ries beschädigt worden. Zwei Pkw wurden in der Sonnenstraße in Nördlingen innerhalb kürzester Zeit beschädigt. Eine bislang unbekannte Person trat laut Polizeibericht im Tatzeitraum zwischen Mittwoch, 11 Uhr, und Donnerstag, 13 Uhr, beide Außenspiegel eines blauen Fiat Punto ab und dellte den Kofferraumdeckel ein, so dass ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro entstand.

Am Donnerstag wurde weiteren Angaben zufolge zwischen 1.30 Uhr und 2 Uhr ein schwarz gekleideter Mann dabei beobachtet, wie er den rechten Außenspiegel eines braunen Hyundai abschlug. Leider wurde zur Tatzeit nicht umgehend die Polizei verständigt, so dass dringend um weitere Hinweise zu dem Täter gebeten werden. Ein Tatzusammenhang könne bisher nicht ausgeschlossen werden.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich der Oettinger Bahnhofstraße, auf Höhe der Hausnummer 17 wurde zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 7.20 Uhr, die Fahrertür eines grauen Audi zerkratzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei Nördlingen nimmt Hinweise zu den Vorfällen unter Telefon 09081/2956-0 entgegen (AZ)