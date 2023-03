Nach Promillefahrt droht ein Geschäftsführer der Polizei mit seinem Anwalt

Plus Ein 38 Jahre alter Rieser steht in Nördlingen vor Gericht, weil er wiederholt betrunken Auto gefahren ist. Er beteuert, dass er sein Leben fortan ändern wolle.

Ein Geschäftsführer aus dem Ries hat ein Alkoholproblem und ist wiederholt betrunken Auto gefahren. Zuletzt wurde er in einer Novembernacht vergangenen Jahres in Oettingen mit 1,84 Promille erwischt. Sein Vorstrafenregister zählt 17 Verurteilungen. Er kennt seinen Richter, Gerhard Schamann, bereits von früher, als er sich nun erneut wegen Trunkenheit im Verkehr vor dem Nördlinger Amtsgericht verantworten muss. Und diesmal verspricht er: „Ich ändere mein Leben komplett.“ Doch weshalb sollte ihm das Gericht diesmal Glauben schenken?

Die Staatsanwaltschaft klagte den 38-Jährigen wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr an. Der Angeklagte räumte die Tat vollumfänglich ein und schilderte den Vorfall im November 2022 so: Er sei in Oettingen mit Freunden in einer Wirtschaft gewesen, ohne besonderen Anlass, wo sie alkoholische Getränke zu sich nahmen; er selbst habe Bier und Schnaps getrunken. Es sei sehr spät geworden, als sie die Wirtschaft verließen und seine Freunde hätten sich bereits verabschiedet gehabt, weil sie dachten, dass er eine Mitfahrgelegenheit hätte.

Angeklagter aus dem Ries hatte eine Reifenpanne

Aber dem war nicht so. Vergeblich habe der Angeklagte versucht, mit seinem Handy seine Partnerin oder ein Taxi anzurufen. Die Wirtschaft habe bereits die Tür geschlossen und es sei draußen kalt gewesen. „So habe ich mich dazu hinreißen lassen“, sagte der Angeklagte. Er wollte heimfahren mit dem Auto, was circa 20 Fahrminuten wären. Doch er kam nicht weit, denn er hatte eine Reifenpanne. Als er an einer Haustür in Oettingen klingelte, öffnete ihm jemand.

Dieser Anwohner, berichtete später ein Polizeibeamter im Zeugenstand, bemerkte die Alkoholisierung und die Ausfallerscheinungen. Weil der Anwohner beobachtete, wie der Angeklagte zurück zu seinem Auto ging und davonfuhr, nahm er die Verfolgung auf und informierte die Polizei. Einen halben Kilometer weiter habe der Anwohner den Betrunkenen mit seinem Auto auf dem Brauereiparkplatz stehen sehen. Dort fand ihn auch die eintreffende Polizei gegen drei Uhr schlafend in seinem Auto.

Der Polizist berichtete von „provokantem“ und „unzugänglichem“ Verhalten des stark nach Alkohol riechenden Angeklagten, der sich aufgespielt habe, dass er eine wichtige Person sei und wenn er mit seinem Anwalt komme, dann seien die Polizisten ihren Job los. „Der Klassiker“, kommentierte der Polizist den Spruch, den er offenbar nicht zum ersten Mal hören musste. Der Angeklagte entschuldigte sich daraufhin spontan im Gerichtssaal bei dem Beamten. In jener Nacht folgten ein freiwilliger Alkoholtest im Wagen, eine Blutentnahme und der Führerscheinentzug.

Sexuelle Belästigung und Körperverletzung im Vorstrafenregister

Richter Schamann verlas das lange Vorstrafenregister des Angeklagten: Neben einer früheren Trunkenheitsfahrt finden sich darin Betrug, Körperverletzung, sexuelle Belästigung, Bedrohung, Subventionsbetrug und Hausfriedensbruch. Das Fahreignungsregister (Flensburg-Punkte) weist sieben Eintragungen auf.

Der Angeklagte zeigte sich reumütig. Er habe erkannt, dass er nicht mit Alkohol umgehen könne und er habe freiwillig eine einjährige Abstinenz begonnen. Er sei in psychologischer Behandlung, was auch zur Vorbereitung der Medizinisch-Psychologischen Untersuchung diene. Staatsanwältin Judith Keller forderte sechs Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung und eine Führerscheinsperre von 20 Monaten. Verteidiger Thomas Reutemann forderte eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen und eine Führerscheinsperre von zwölf Monaten. In seinem letzten Wort gelobte der Angeklagte, sein Leben völlig umzukrempeln, da er heirate und Vater werde. „Ich möchte ein guter Vater werden“, beteuerte er.

Das Urteil von Richter Schamann lautete auf sechs Monate Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung, mit einer Bewährungszeit von drei Jahren. Außerdem verhängte er eine 18-monatige Führerscheinsperre, einen ambulanten Alkoholentzug und 1500 Euro Geldauflage an die Trägerorganisation der Therapie. Die finanzielle Belastung für die Familie sei durch dieses Urteil geringer, erklärte Schamann, aber der Druck zur Änderung des Lebens sei höher. Das Urteil ist rechtskräftig.