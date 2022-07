Nördlingen/Oettingen

10:17 Uhr

Neuer Pächter: Die Alte Wache hat wieder geöffnet - und heißt nun "Nostalgie"

Plus In Nördlingen öffnet ein Restaurant am Daniel wieder. Weitere Pläne gibt es für ein Projekt am Marktplatz und auch in Oettingen tut sich etwas in der Innenstadt.

Von Verena Mörzl

Lange Zeit hat die Alte Wache in Nördlingen leer gestanden, bereits vor der Pandemie hat es dort keinen Betrieb mehr gegeben. Nun sind die Sonnenschirme wieder aufgespannt, die Stühle stehen für die Gäste bereit und die Tür ist weit offen. Das Lokal in bester Lage am Nördlinger Wahrzeichen Daniel in der Nördlinger Innenstadt hat einen neuen Pächter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen