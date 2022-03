Nördlingen/Oettingen

vor 48 Min.

Nürnberger Straße in Nördlingen wird Anlaufpunkt für Ukraine-Flüchtlinge

Gestern wurden weitere zwölf Personen aus der Ukraine in der Nürnberger Straße in Nördlingen erwartet. 30 wurden bereits zuvor vom Ankerzentrum Augsburg nach Nördlingen verwiesen.

Plus Menschen aus der Ukraine werden nicht nur privat aufgenommen. In der Nördlinger Unterkunft für Geflüchtete sind inzwischen mehr als 40 Personen angekommen.

Von Verena Mörzl

Im Ries sind die ersten Menschen aus der Ukraine angekommen, die vor dem Angriffskrieg in ihrem Land fliehen. Die meisten sind bislang privat untergekommen und werden von Integrationshelferinnen betreut. In der Flüchtlingsunterkunft in der Nürnberger Straße in Nördlingen ziehen nun ebenfalls immer mehr Ukrainerinnen und Ukrainer ein, sie werden vom Ankerzentrum in Augsburg zugewiesen. Derweil steigt bei der Tafel in Nördlingen die Nachfrage nach Lebensmitteln, die noch nicht unmittelbar mit der Ukraine zusammenhängt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen