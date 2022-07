Polizei sucht im Ries zwei Autofahrer wegen Unfallflucht

Ein Unfallverursacher bringt einen Zettel mit seinem Kennzeichen an der Windschutzscheibe an. Warum er damit seinen gesetzlichen Pflichten dennoch nicht nachkommt.

Nach zwei Fahrerfluchten in Nördlingen und Oettingen nimmt die Nördlinger Polizei Hinweise entgegen. Folgendes ist bislang über die Vorfälle bekannt.

Am Samstag zwischen 18 Uhr und 20 Uhr wurde in der Schlossstraße ein geparkter schwarzer Pkw BMW an der vorderen linken Stoßstange beschädigt. Der Geschädigte fand einen Zettel mit einem Kennzeichen an der Windschutzscheibe, allerdings ist unklar, wer diesen dort hinterlassen hat.

Der Unfallverursacher, auch wenn er diesen Zettel angebracht haben sollte, kam damit seinen gesetzlichen Pflichten trotzdem nicht nach. Er hätte seine vollständigen Personalien angeben und den Unfall bei der örtlichen Polizei melden müssen. Jetzt wird gegen den Unfallverursacher strafrechtlich ermittelt. Die Polizei Nördlingen nimmt Hinweise zu dem Unfall unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen.

Außerdem beschädigte am Sonntagvormittag in Nördlingen ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Frontstoßstange eines schwarzen Golf. Als Unfallörtlichkeiten kommen entweder der Parkplatz am Schmähinger Weiher oder die Elbinger Straße in Nördlingen in Betracht. Auch in diesem Fall nimmt die Nördlinger Polizei Hinweise entgegen. (AZ)