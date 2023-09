Nördlingen/Oettingen

18:00 Uhr

Schülerparlament am THG, "Digitale Schule der Zukunft" am AEG

Am THG in Nördlingen soll ab diesem Jahr ein Schülerparlament etabliert werden.

Plus In Oettingen steigt die Schülerzahl bald auf fast 1000, am Nördlinger Gymnasium sind es knapp 750. An der Realschule Maria Stern gehen die Zahlen leicht zurück.

Am Dienstag beginnt in Bayern nach sechs Wochen Sommerferien für 1,7 Millionen Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerkräfte die Schule. Nach Auskunft des bayerischen Kultusministeriums ist die Zahl im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen. Unsere Redaktion wollte wissen, wie die weiterführenden Schulen im Ries auf den Start vorbereitet sind.

„Wir sind startklar“, sagt Christian Heinz, der Leiter des Albrecht-Ernst-Gymnasiums in Oettingen. Die aktuelle Baustelle auf dem Schulgelände werde den Unterrichtsbetrieb nicht beeinträchtigen. Auch ist die räumliche Situation „okay“, wie Heinz sich ausdrückt. Die Personalsituation ermögliche es, den gesamten Pflichtunterricht am AEG abzuwickeln. Allerdings bedürfe es dabei schon gewisser „Handstände“. Dennoch komme die Schule „einigermaßen hin“. Dazu würden auch die nebenberuflich beschäftigten Lehrer beitragen, so der Schulleiter. Wie bereits seit einigen Jahren seien einige Lehrkräfte am AEG befristet angestellt, beispielsweise in den Fächern Sport und Kunst. Außer sogenannten mobilen Reserven gebe es keine Befristungen. Diese Reserven seien zwar befristet vor Ort in Oettingen beschäftigt, hätten jedoch keine klassischen befristeten Arbeitsverträge und würden danach woanders eingesetzt.

