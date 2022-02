Tag der Weißwurst

12:00 Uhr

Zu Besuch bei Metzger Dehm in Oettingen: So wird eine Weißwurst hergestellt

Am 22. Februar ist in Deutschland der "Tag der Weißwurst". Angeblich wurde an diesem Datum anno 1857 die Weißwurst erfunden.

Plus Der 22. Februar ist der "Tag der Weißwurst". Unser Reporter ließ sich bei der Metzgerei Dehm in Oettingen zeigen, wie die beliebten Würste hergestellt werden.

Von Dominik Durner

Am Anfang war der Wecker. Müde reibe ich mir die Augen, blinzle kurz, öffne meine leicht verklebten Lider, und schon brennen sich die giftgrünen Lettern der Digitaluhr in meine Netzhaut. 4.20 Uhr. Mit großem Respekt denke ich an all diejenigen, für die solch frühes Aufstehen Berufsalltag ist. Nicht einmal eine Stunde später stehe ich in der Metzgerei Dehm in Oettingen - hoch motiviert, selbst eine Weißwurst zu machen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen