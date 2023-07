Unbekannte stehlen Fahrräder in Nördlingen und Oettingen

Mehrere Fahrräder werden in Oettingen und in Nördlingen gestohlen. Die Täter sind unbekannt, die Polizei bittet um Hinweise.

Zwei Herrenräder sind am Montag in Nördlingen gestohlen worden. Laut Angaben der Polizei wurden in der Zeit zwischen 14 und 19 Uhr zwei Herrenräder aus einem Hof in der Bürgermeister-Schön-Straße entwendet. Die Räder waren Blau und Silber-Blau. Es war nicht der einzige Raddiebstahl im Ries.

Unbekannte Täter haben am Sonntag auch in Nähermemmingen ein Herrenrad gestohlen. Die Polizei berichtet, dass zwischen 7 und 19.15 Uhr ein schwarzes Herrenrad gestohlen wurde, welches am Sportplatz in Nähermemmingen abgestellt war.

Ein schwarz-graues Herrenrad ist am Montag in Oettingen entwendet worden. Laut Angaben der Polizei wurde das Rad zwischen 8.30 und 9 Uhr gestohlen.

Die Polizei bittet bei allen Taten um Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Fahrräder und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

