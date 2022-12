Vier Häuser rund um Weihnachten an der Reimlinger Mauer mit Farbe bespritzt

Haustür, Fenster und Hausfassaden werden an Weihnachten in Nördlingen mit Farbe bespritzt. Auch in Oettingen wird fremdes Eigentum beschädigt.

Nicht einmal an Weihnachten kommen Anlieger in der Nördlinger Straße "An der Reimlinger Mauer" zur Ruhe. Im Zeitraum vom 24. Dezember, etwa gegen 20 Uhr, und dem 25. Dezember, bis etwa 9.30 Uhr, sind vier Häuser mit Farbe beschmiert worden. Damit häufen sich die Vorfälle weiter, zu denen die Nördlinger Polizei seit vielen Monaten ermittelt.

Vandalismus an Weihnachten in Nördlingen An der Reimlinger Mauer

Im jüngsten Fall schätzt die Polizei den Schaden auf rund 3000 Euro. Es wurden die Haustür, das Fenster und die Hausfassaden mit Farbe bespritzt.

Auch in Oettingen ist in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember fremdes Eigentum beschädigt worden. In der Straße Am Orgelhof wurde nach Angaben der Polizei ein weißer Pkw beschädigt. Es wurden beide Außenspiegel mutwillig abgetreten, wodurch ein Schaden von circa 800 Euro entstand. In allen Fällen nimmt die Polizeiinspektion Nördlingen Hinweise unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch