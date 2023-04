Nördlingen/Oettingen

21.04.2023

Was über die mögliche XXL-Stromtrasse durch den Rieskrater bekannt ist

Ein Teilstück einer 380-kV-Trasse. In einem Entwurf des Netzentwicklungsplans ist eine solche Trasse auch durch das Ries vorgesehen. Noch liegen nur Entwürfe vor.

Plus Bis 25. April geht die öffentliche Beteiligung für eine neue, gewaltige Stromtrasse, die nach bisherigem Sachstand durch das Ries führen könnte. Ein Überblick.

Von Verena Mörzl

Um den zunehmenden Energieverbrauch in der Zukunft abdecken zu können und gleichzeitig die Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen, ist ein umfangreicher Ausbau der Stromnetze in Deutschland erforderlich. Große wie kleine Trassen müssen dafür errichtet und erweitert werden. In einem ersten Entwurf des Netzentwicklungsplans (NEP) ist eine XXL-Stromtrasse durch den Rieskrater vorgesehen. Über den Knotenpunkt Nördlingen soll demzufolge eine 380kV-Leitung von Nordosten kommend über den Riesrand weiter nach Goldshöfe führen. Nächste Woche endet eine für Bürgerinnen und Bürger wichtige Frist.

Bis zum 25. April ist es für jedermann möglich, eine Stellungnahme zu dem Projekt abzugeben. Dazu sind einige wichtig Kerngrößen und Informationen nötig.

