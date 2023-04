Nördlingen/Oettingen

09:16 Uhr

Wie sich eine kleine Nördlinger Brauerei im Branchenwandel schlägt

Herausfordernde Zeiten in der Brauwirtschaft. Im Ries sitzen drei Brauereien. Die Preissteigerungen wirken sich dort unterschiedlich aus.

Plus Während die Konkurrenz unter Kostensteigerungen ächzt, ist der Chef von Maierbier sehr zufrieden mit seinem Geschäft. Bei Oettinger wird der Tarif verhandelt.

Von Verena Mörzl Artikel anhören Shape

Wenn die Kosten schnell und stark steigen und das Geld so schnell durch die Hände rinnt wie Sand, wird von den Unternehmen gern der Begriff der Kostenexplosion verwendet. Genau genommen dürfte das in den seltensten Fällen tatsächlich eingetreten sein, auch wenn die Rohstoffe ohne Frage sehr teuer geworden sind. Im Ries ist aus den oberen Etagen der großen Brauereien die Rede von "schwierigen Zeiten" und "Herausforderungen". Und ja, auch die Kostenexplosion wird genannt. Bei Maierbier in Nördlingen klingt die ganze Lage jedoch irgendwie anders.

Maierbier in Nördlingen: Energiepreise sind stabil

Zu den Zahlen: Die Kosten für Kronkorken haben sich mehr als verdoppelt, Strom- und Gaspreise waren im November 2022 mehr als siebenmal so hoch als ein Jahr zuvor. Das geht aus einer Mitgliederbefragung des Deutschen Brauer-Bunds hervor. Bierkisten, Bierfässer, Braumalz – 40, 60 und sogar 90 Prozent mehr gaben die befragten Brauereien an. Doch nicht überall wirken sich die Kosten im selben Umfang aus. Christian Maier von Maierbier in Nördlingen, quasi ein Ein-Mann-Unternehmen vor den Toren der Altstadt, kann zwar die beinahe Verdopplung der Malzpreise bestätigen. Hätte man ihn jedoch zu Gas- und Strompreisen befragt, hätte er von einer "tollen Sache" berichten können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen