Zwei Unfallfluchten im Ries mit 3500 Euro Schaden

Mehrere Fahrzeuge werden bei Unfallfluchten beschädigt. In Nördlingen streifen sich ein Traktor und ein Sattelzug.

Zwei Fälle von Unfallfluchten haben sich am Montag im Ries ereignet. In Oettingen Am Orgelhof fuhr am Montag zwischen 13.25 und 14.05 Uhr ein Unbekannter einen geparkten Renault an. Die Person beschädigte laut Polizeibericht den vorderen linken Kotflügel und die Stoßstange, sodass ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstand und flüchtete danach.

Gegen 13.20 Uhr kam es auf der B25, auf Höhe des Abzweigs zur B466, zu einer Streifkollision zwischen einem Traktor und einem Sattelzug, wie es im Bericht weiter heißt. Bei dem Traktor wurde dabei der linke Außenspiegel beschädigt. Der Fahrer des Sattelzuges fuhr allerdings weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu den Unfällen und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)