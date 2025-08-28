Icon Menü
Nördlingen: Offene Behindertenarbeit der Diakonie Donau-Ries: Kleinbus für Rollstuhlfahrer ausgerüstet

Nördlingen

Offene Behindertenarbeit der Diakonie Donau-Ries: Kleinbus für Rollstuhlfahrer ausgerüstet

Spende der Raiffeisen-Volksbank Ries und der VR-Bürgerstiftung Ries ermöglichen die Investition
Von Christina Zuber
    • |
    • |
    • |
    Unser Bild zeigt von links: Bernhard Ströbele (Vorstandsvorsitzender Raiffeisen-Volksbank Ries), Helmuth Wiedenmann und Paul Ritter (Vorstände der VR-Bürgerstiftung Ries), OBA-Mitarbeiterin Vanessa Faller und Johannes Beck (Geschäftsführer Diakonie Donau-Ries). Foto: Severine Koch

    Die Raiffeisen-Volksbank Ries und die VR-Bürgerstiftung Ries haben die Offene Behindertenarbeit (OBA) der Diakonie Donau-Ries unterstützt: Mit einer Spende von 20.000 Euro konnte der neue OBA-Kleinbus mit einer Hebevorrichtung ausgestattet werden, so dass Rollstuhlfahrer sicher und bequem ins Auto gelangen. Bei dem Umbau wurde ebenso eine automatisch ausfahrende Trittstufe zur Unterstützung von Gehbehinderten nachgerüstet. Das Fahrzeug selbst wurde von der Aktion Mensch gefördert. Die OBA bietet Menschen mit und ohne Handicap Freizeitbeschäftigungen an. So sind Urlaube, Ausflüge, Besuche von Konzerten und Sportveranstaltungen besonders beliebt, betont Diakonie-Geschäftsführer Johannes Beck. Regelmäßig arbeite man auch mit Diakoneo in Oettingen zusammen und biete inklusive Fahrten und Veranstaltungen an. Beck bedankte sich bei den Verantwortlichen von Bank und Stiftung für die hohe Unterstützung. Foto: Severine Koch

