Offene Behindertenarbeit der Diakonie Donau-Ries: Kleinbus für Rollstuhlfahrer ausgerüstet

Die Raiffeisen-Volksbank Ries und die VR-Bürgerstiftung Ries haben die Offene Behindertenarbeit (OBA) der Diakonie Donau-Ries unterstützt: Mit einer Spende von 20.000 Euro konnte der neue OBA-Kleinbus mit einer Hebevorrichtung ausgestattet werden, so dass Rollstuhlfahrer sicher und bequem ins Auto gelangen. Bei dem Umbau wurde ebenso eine automatisch ausfahrende Trittstufe zur Unterstützung von Gehbehinderten nachgerüstet. Das Fahrzeug selbst wurde von der Aktion Mensch gefördert. Die OBA bietet Menschen mit und ohne Handicap Freizeitbeschäftigungen an. So sind Urlaube, Ausflüge, Besuche von Konzerten und Sportveranstaltungen besonders beliebt, betont Diakonie-Geschäftsführer Johannes Beck. Regelmäßig arbeite man auch mit Diakoneo in Oettingen zusammen und biete inklusive Fahrten und Veranstaltungen an. Beck bedankte sich bei den Verantwortlichen von Bank und Stiftung für die hohe Unterstützung. Foto: Severine Koch

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!