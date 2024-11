Der Nördlinger Künstler Wolfgang Mussgnug veranstaltet ein offenes Atelier - und zwar am Freitag, 29. November, von 19 Uhr bis 23 Uhr sowie am Samstag und Sonntag, jeweils 14 bis 18 Uhr. Er präsentiert sein Werk, lässt die Besucher auch tief in seinen „Maschinenraum“, sprich ins Innere des Ateliers, blicken und zeigt darin neue Malerei, neue Zeichnungen, neue Gläser, neue Serien. Auch Kunstfreunde und Mussgnug-Kenner dürfen sich auf Überraschungen und neu zu Entdeckendes freuen. Und wie immer, ist das offene Mussgnug-Atelier ein Get-together der Szene und lässt viel Raum für Begegnungen und nette Gespräche über Kunst und vieles andere. Der Eintritt ist frei, das Atelier befindet sich in der Oskar-Meyer-Straße 17.

Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis