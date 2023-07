Offensivmaschine aus Memphis verstärkt die Nördlinger Angels

Brandi Beasley ist die neue Point-Guard-Spielerin bei den Nördlinger Bundesliga-Basketballerinnen. Was die Amerikanerin am Rieser Team begeistert.

Auf der Suche nach einer dominanten Point-Guard-Spielerin sind die Verantwortlichen bei den Eigner Angels fündig geworden. Brandi Beasley heißt das 1,68 Meter große Powerhouse, das in der kommenden Saison und wahrscheinlich darüber hinaus die Fäden im Angriffsspiel der Angels ziehen wird.

Die 26-Jährige gilt als Score-First-Point-Guard, also eine Spielerin, die zunächst einmal durch ihre Fähigkeiten besticht, selbst zu punkten. Dies beherrscht Brandi auf viele verschiedene Arten. Am erfolgreichsten war sie in ihrer bisherigen Karriere, indem sie zum Korb zog, entweder aus einer Pick-and-Roll-Situation oder auch einfach, indem sie ihre Schnelligkeit nutzte, um an ihrer Gegenspielerin vorbeizuziehen. Wenn diese dann in der Folge mehr Abstand halten, ist der Drei-Punkte-Wurf Bestandteil von Brandis Werkzeugkoffer, teilt ihr neuer Verein mit.

Brandi Beasley neu im Team der Nördlinger Angels

Bei ihrem letztjährigen Engagement im tschechischen Ostrava traf sie ordentliche 33 Prozent ihrer Dreier, an ihrem renommierten College in Illinois lagen ihrer Quoten sogar im 40er Bereich. Der neue Coach der Eigner Angels, Matiss Rozlapa, sprach sich insbesondere wegen ihrer Explosivität für die Amerikanerin aus, aber auch wegen ihrer diversen Europa-Erfahrungen. Vor ihrem Tschechien-Abenteuer bestritt Beasley ihre Rookie-Saison im schweizerischen Winterthur und lieferte dort in allen Aspekten des Basketballspiels ab. Von ihren 41 Punkten plus 8 Rebounds und 5 Assists im Pokalhalbfinale gegen Nyon wird dort noch heute kolportiert. „Es ist uns extrem wichtig, dass unsere Leaders Erfahrung mitbringen und bereits bewiesen haben, dass sie sich an unterschiedlichen Stationen in Europa zurechtfanden,“ gibt der sportliche Leiter der Eigner Angels Martin Fürleger Einblicke in den Entscheidungsprozess. „ Nördlingen soll aber nicht nur eine weitere Station in ihrer Karriere sein."

Beasley könnesich durchaus vorstellen, länger im Ries zu spielen, wenn alles passt. Dass alles passt – dafür ist der umtriebige Basketball-Manager verantwortlich und darauf legt er auch gesteigerten Wert. Seit etlichen Wochen bastelt er mit seinem Team am bestmöglichen Konstrukt für die neue Angels-Mannschaft. Beasley soll einer der Grundpfeiler des Teams 2023/2024 sein.

Basketball ist für Beasley eine Herzensangelegenheit

Gleich im Erstgespräch zeigte sich die aufgeschlossene US-Amerikanerin begeistert vom Grundgedanken des Rieser Erstligisten, dass erfahrene Profis das Grundgerüst des Teams bilden und ihr Know-How an junge, motivierte und talentierte Spielerinnen weitergeben: „Das ist ja wie früher in meinem College, wo die Jungen, die bei uns Freshmen und Sophomores heißen, von den Athletinnen, die schon länger hier sind, lernen. Das gefällt mir.“ Ihr Instagram-Account heißt „_heartofahooper“, ein Hinweis darauf, dass für Brandi Basketball nicht nur ein Job ist, sondern eine Herzensangelegenheit. Durchaus möglich, dass die energische US-Amerikanerin mit ihrer Spielweise auch die Herzen der Angels-Fans im Sturm erobert, so der Verein.