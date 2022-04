Dachlawine und Unfälle auf winterlichen Straßen: Die Polizei hat viel zu tun

Eine Dachlawine beschädigt in Nördlingen Autos, ein 25-Jähriger kracht auf der B466 gegen einen Baumstumpf: der Wintereinbruch und seine Folgen im Ries.

Stundenlanger Schneefall und winterliche Temperaturen haben das Ries und die Umgebung in den ersten Apriltagen wieder in eine Winterlandschaft verwandelt. Was Natur- und Winterliebhabern große Freude bereitet, verursachte in Nördlingen und Ohmenheim mitunter viel Ärger im Straßenverkehr und Arbeit für die Polizei.

Aufgrund der winterlichen Verhältnisse kam es schon am Freitag zu einem Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden. Insbesondere an den Aufstiegen hatten die Verkehrsteilnehmer Probleme mit dem Schnee, so das Polizeipräsidium Aalen.

Unfall auf der B466 zwischen Nördlingen und Ohmenheim

Gegen 19.15 Uhr kam ein 25-jähriger Fahrer auf der Strecke von Nördlingen in Richtung Ohmenheim bei einem Überholversuch auf der Bundesstraße 466 nach links von der Fahrbahn ab. Der 25-Jährige soll zu schnell unterwegs gewesen sein. Nach Angaben der Polizei scheiterte sein Versuch, das Auto noch auf der Straße zu halten und zu stabilisieren. Schlussendlich endete die Fahrt an einem Baumstumpf.

Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich das Fahrzeug, kippte auf die Seite und kam teilweise auf dem Dach zum Liegen. Glücklicherweise wurde der 25-Jährige nur leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 5000 Euro.

Dachlawine am Weinmarkt beschädigt mehrere Autos

Einen selbst im Winter nicht ganz alltäglichen Vorfall meldet die Polizei aus Nördlingen. Dort löste sich am Samstagmittag Schnee vom Dach eines Gebäudes am Weinmarkt. Das Schneebrett stürzte laut Polizei auf mehrere geparkte Fahrzeuge herab, wobei mindestens drei Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt wurden. An den Fahrzeugen wurden teilweise das Dach und die Motorhaube eingedrückt. Auch zersplitterte an zwei Fahrzeugen die Frontscheibe. Der Schaden durch die Dachlawine beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro. Die Polizei sperrte den Bereich ab, um weitere Schäden zu vermeiden.

Mehrere Autos wurden am Weinmarkt in Nördlingen wegen des Schneebretts beschädigt. Foto: Polizei Nördlingen

Unfall bei Thalheim mit Verletzten und hohem Sachschaden

Ob ein Verkehrsunfall im Bissinger Gemeindeteil Thalheim mit den winterlichen Verhältnissen zusammenhängt, ist bislang nicht klar. Dort kam es Samstagnachmittag jedenfalls zu einem Zusammenstoß. Ein 61-jähriger Dillinger fuhr gegen 14.30 Uhr die Staatsstraße 2212 von Thalheim kommend in Richtung Diemantstein, als zeitgleich ein 35-jähriger Donauwörther mit seinem Wagen die Straße in Richtung Unterringingen überqueren wollte. Dabei übersah er laut Polizeibericht das aus seiner Sicht von rechts kommende Auto des Dillingers. Durch den Aufprall erlitten der 61-Jährige und seine 58-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Sie wurden zur Behandlung ins Kreiskrankenhaus nach Dillingen gebracht. Der 35-Jährige blieb unverletzt.

Durch den Unfall wurden beide Autos stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit mindestens 20.000 Euro an. Gegen den Betroffenen wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie ein Bußgeldverfahren wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung eingeleitet.

Im Bereich Donauwörth ereigneten sich in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere witterungsbedingte Verkehrsunfälle, wobei die beteiligten Fahrzeuge teilweise mit Sommerreifen auf schneebedeckter Fahrbahn unterwegs waren, so die Polizei. Bei einem der Unfälle überschlug sich das Fahrzeug eines 18-jährigen Genderkingers, welcher jedoch sein Fahrzeug selbstständig verlassen konnte und lediglich leicht verletzt wurde.