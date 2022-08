Dramatisches Ensemble: Ohne Gaul und Gage, dafür im Froschkostüm

Seit 28 Jahren unterhält das Dramatische Ensemble das Stadtmauerfest-Publikum mit Nördlinger Straßentheater. Was gibt es in diesem Jahr zu sehen?

Wenn es in Nördlingen historisch wird, ist das Dramatische Ensemble (DE) dabei. Seit nunmehr 29 Jahren bereichert die Nördlinger Schauspieltruppe das Stadtmauerfest mit ihrem Thespiskarren: Rund um den mit bunten Lumpen und Kostümen dekorierten Schaupielerkarren unterhält das DE das Publikum mit „Possenspiel und Tragedeyen“.

Ein Kuriositätenkabinett hat die Truppe schon aufgefahren, Commedia dell'Arte, bayerische Gstanzln, Musikspektakel, Straßentheater – kurz, alles, was eine fahrende Truppe so im Repertoire hat. Obenan steht der Gedanke, das Nördlinger Fest mit kreativen, eigenen Stücken aufzuwerten und das Publikum richtig zum Lachen zu bringen – natürlich ganz ohne Gage.

Spielstätte des DE ist am Stadtmauerfest vor St. Georg

„Früher sind wir einfach mit unserem Thespiskarren von Lager zu Lager gezogen und dort aufgetreten, wo das Publikum uns sehen wollte“, erzählt DE-Vorsitzender Gerhard Munk. Mittlerweile besitzt das DE eine eigene Spielstätte zwischen der Sankt Georgskirche und dem Kriegerbrunnen, auf der die Stücke kostenlos zu erleben sind.

Es wird historisch und ein bisschen verrückt: In diesem Jahr hat sich Texter Bernhard Hampp wieder neue kuriose Abenteuer rund um den barocken Weltreisenden und Aufschneider Schelmuffsky ausgedacht, die als Musiktheater mit Reimen und Pantomime präsentiert werden. Unter der Leitung von Michael Eßmann bringen die DE-Kinder den Großen und Kleinen „Die Geschichte vom Grafen und der Sau“ näher: Wer die Sage vom So G'sell so noch nicht kennt, ist hier richtig. Aber auch alle anderen werden einen Heidenspaß haben.

DE ziehen ihren Wagen beim Straßenumzug noch per Hand durch Nördlingen

DE-intern gilt das Stadtmauerfest als Härtetest: Bei vollem Stimm- und Körpereinsatz das ganze Wochenende über sind schon etliche DE-Mimen an ihre Grenzen gegangen. Und mancher Festbesucher reibt sich verwundert die Augen, wenn inmitten historischer Gewandeter ein paar Figuren im Froschkostüm oder als Maharadscha verkleidet zu erspähen sind – Schauspieler eben.

Ihren Wagen ziehen die DE-ler immer noch durch die Stadt: beim historischen Straßenumzug, und zwar per Hand, wie es wohl auch die ärmsten Schauspieler in alten Zeiten getan haben. Häufigste Frage von Umzugsbesuchern: „Wo habt Ihr eure Gäule gelassen?“ Ein paar Pferde – oder zumindest Pferdestärken, wären manchmal wirklich praktisch. Denn selbst in der Altstadt gibt es so manchen schweißtreibenden Anstieg.