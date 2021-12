Omikron und die kritische Infrastruktur: Wie bereitet sich das Ries vor?

Plus Abwasserentsorgung, Erreichbarkeit von Polizei und Feuerwehr - all das zählt zur kritischen Infrastruktur. Die Omikron-Variante könnte das gefährden.

Die Nördlinger Kläranlage ist jeden Tag besetzt, 365 Tage im Jahr. Denn schließlich muss das Abwasser aller Nördlinger Bürgerinnen und Bürger immer entsorgt und wieder aufbereitet werden. Es ist ein Beispiel von vielen für die sogenannte kritische Infrastruktur. Das sind Bereiche, die essentiell für die Bevölkerung sind. Der Expertenrat der Bundesregierung hatte in einer Stellungnahme vor Weihnachten gewarnt: Schnell ansteigende Inzidenzen könnten diese Bereiche gefährden. Denn die Omikron-Variante gilt als deutlich ansteckender und könnte somit schnell dazu führen, dass viele Menschen aufgrund von Krankheit oder Quarantäne ihre Arbeit nicht mehr ausführen können. Auf Anfrage unserer Redaktion teilt das Landratsamt nun mit, wie viele bestätigte Fälle es im Landkreis gibt.