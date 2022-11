Omnibus kollidiert mit Lkw: 9000 Euro Schaden

Bei einem Unfall in Nördlingen stoßen ein Omnibus und ein Lkw zusammen. Die Busfahrerin wird durch eine zersplitterte Scheibe leicht verletzt.

Ein Unfall hat sich am Montagmorgen in Nördlingen ereignet. Eine 58-Jährige fuhr mit einem Bus in der Augsburger Straße stadtauswärts und bog dann nach links in die Kerschensteiner Straße ab. Unmittelbar nach dem Kreuzungsbereich musste ein vor ihr fahrender 31-jähriger Lkw-Fahrer verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte die 58-Jährige laut Polizeibericht zu spät und touchierte den Lkw hinten rechts.

Dadurch wurde die Fahrertür vom Omnibus eingedellt. Weiterhin zerbrach die Scheibe der Fahrertür, wodurch die Busfahrerin durch die Glassplitter eine leichte Schnittwunde an der Hand erlitt. Der Lkw wurde hinten rechts leicht beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt insgesamt etwa 9000 Euro. (AZ)

