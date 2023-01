Paket aufgerissen: Geliefertes Handy ist weg

Unbekannte haben in Nördlingen ein Handy gestohlen. Das hatte einen Wert von 410 Euro.

Unbekannte haben in Nördlingen ein Handy gestohlen. Wie die Polizei berichtet, bekam ein 63 Jahre alter Mann am Freitag zwischen 12.30 und 15 Uhr eine Mitteilung von einem Lieferdienst. Demnach wurde ein Paket mit seinem Handy zugestellt. Als der Mann später zu seinem Haus kam, fand er nur noch ein aufgerissenes Paket an der Haustüre vor. Das Handy im Wert von 410 Euro war gestohlen worden. (AZ)