Paketbote übersieht Auto und verursacht Unfall in Nördlingen

Das Auto einer Frau wird in Nördlingen von einem Paketdienstauto beschädigt. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro.

Ein Paketbote hat mit seinem Lieferwagen am Mittwoch in Nördlingen das Auto einer Frau beschädigt. Wie die Polizei berichtet, wollte der Fahrer nach der Auslieferung seiner Ware gegen 10 Uhr in der Hinteren Reimlinger Straße rückwärtsfahren. Dabei übersah er das Fahrzeug, welches hinter ihm stand, und fuhr dieses an. Am Auto, welches einer 51-jährigen Frau gehört, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.