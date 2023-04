Papert bleibt der Festwirt beim Stabenfest in Nördlingen

Das Unternehmen bekommt auch für 2023 den Zuschlag. Das Programm im Festzelt steht bereits fest. Karten für die "Dorfrocker" gibt es im Vorverkauf.

Das Nördlinger Stabenfest beginnt in diesem Jahr am Freitag, 5. Mai. Der große Umzug der Kinder durch die Stadt findet bei entsprechender Witterung am Montag, 8. Mai, statt. Festwirt auf der Kaiserwiese ist wieder das Unternehmen Sony-Boy Papert aus Bechhofen, das wurde in der vergangenen Sitzung des Bauausschusses bekannt gegeben.

Im Festzelt spielen am Freitag die "Dorfrocker", Karten gibt es unter anderem bei den Rieser Nachrichten in der Deininger Straße 8 in Nördlingen. Am Samstag, 6. Mai, werden die Sieger des RN-Maibaumwettbewerbs gekürt, die "Wuerzbuarm" spielen auf. Am Sonntag wird es zünftig, ab 11 Uhr sorgen die "Fidelen Jagsttäler" für Stimmung, ab 17.30 Uhr die Ederheimer Musikanten. Zum Frühschoppen am Stabenmontag gibt es Musik von der Trachtenkapelle Marktoffingen, am Abend steht die Band "Lechis" auf der Bühne.

Im Jahr 2024 soll das Stabenfest am 13. Mai stattfinden, das hat der Bauausschuss des Nördlinger Stadtrates beschlossen.