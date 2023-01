Parkendes Auto gestreift und sich nicht um den Schaden gekümmert

In der Industriestraße in Nördlingen wird ein Auto angefahren. Die Polizei glaubt, dass es sich beim Tatfahrzeug um einen kleinen Lkw oder Ähnliches handele.

In der Industriestraße in Nördlingen hat sich am Dienstag im Kreuzungsbereich nahe dem Firmengebäude von Kiel eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Der Verursacher streifte nach Angaben der Polizei vermutlich beim Abbiegen ein am Straßenrand parkendes Fahrzeug. Der Audi wurde im Heckbereich linksseitig beschädigt. Anhand der Anstoßhöhe geht die Polizei davon aus, dass es sich beim Unfallverursacher um einen Klein-Lkw oder ein ähnlich großes Fahrzeug handeln müsse. Nähere Angaben zum Flüchtenden sind nicht bekannt, die Polizei bittet deshalb um Hinweise. (AZ)