Parkendes Fahrzeug am Kotflügel beschädigt

Ein dunkelgrüner Ford wurde am Samstag zwischen 12 Uhr und 14.30 Uhr in der Elbinger Straße in Nördlingen angefahren. Das Fahrzeug war am Fahrbahnrand geparkt und wurde vorne links am Kotflügel gestreift. Der Schaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa 1000 Euro. Der Verursacher kam seinen Pflichten nicht nach und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 09081/2956-0. (AZ)