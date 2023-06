Nördlingen

Parkgebühren, Marktplatzsperrung: Das plant die Stadt für Nördlingen

Plus Für eine neue Lenkung des Verkehrs in der Altstadt gibt es nun ein Konzept der Stadt Nördlingen. Beschlossen ist es aber noch nicht. Was genau geplant ist.

Über den Nördlinger Marktplatz flanieren, ohne, dass man auf Autos achten muss; zahlen für das Parken in der Altstadt – es sind nur zwei von insgesamt 14 Maßnahmen, die Oberbürgermeister David Wittner am Donnerstag im Stadtrat zum Verkehrskonzept für die Altstadt vorgestellt hat. Das könnte in Nördlingen einiges verändern – doch nicht jeder bereits diskutierte Vorschlag findet sich in dem Konzept.

Denn es wurde schon über die Unterbrechung der Altstadtrunde nachgedacht, die ist im Konzept nicht enthalten. Oberbürgermeister David Wittner holte aus: Zielgerichtet habe man sich zuletzt mit dem Thema Verkehr beschäftigt, im Lenkungskreis Verkehr, in einer Online-Umfrage, einer Bürgerkonferenz und der Podiumsdiskussion der Rieser Nachrichten. Nördlingen sei eine einzigartige Stadt, die in Verkehrsfragen aber auch Konflikte hervorrufe: durch enge Straßen, komplexe Verkehrsführung und Spannungen zwischen fließendem und ruhendem Verkehr. Die Mobilität der Menschen verändere sich: "Der Mensch soll im Mittelpunkt unserer Verkehrsplanung stehen."

