Partygäste fällen Bäume aus dem Nachbargarten

Die Feiernden stehlen Holz für ihre Feier und fällen sechs Bäume. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bislang unbekannte Täter haben aus einem Gartengrundstück am Lachberg in Nördlingen Holz für ihre Gartenfeier gestohlen. Wie die Polizei berichtet, veranstalteten sie zwischen vergangenem Mittwoch und Donnerstag ohne Genehmigung des Besitzers eine Feier im Nachbargarten, bei der sie etwa einen Raummeter gestohlenes Holz aus dem angrenzenden Grundstück verfeuerten. Dem nicht genug fällten die unbekannten Personen sechs Bäume und verfeuerten diese ebenfalls. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 700 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)