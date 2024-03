Passanten halten Parfümdieb in Nördlingen fest

Ein Mann wird beobachtet, wie er Parfüm in Nördlingen stiehlt. Er versucht zu fliehen, doch er wird gestoppt.

Ein 40-Jähriger ist am Montagnachmittag dabei beobachtet worden, wie er Parfüm im Wert von 117 Euro in seine Tasche gesteckt hat. Als er beim Verlassen der Drogerie in der Löpsinger Straße von einer Mitarbeiterin angesprochen wurde, ergriff der Mann die Flucht, heißt es im Polizeibericht. Er kam allerdings nicht sehr weit, denn Passanten hätten geholfen, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der Mann erhält nun eine Strafanzeige und ein Hausverbot. (AZ)