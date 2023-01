Person erkennt bremsenden Pkw zu spät

Ein Autofahrer fährt an einer Ampel auf einen anderen Pkw auf. Eine Person erleidet leichte Rückenschmerzen.

Ein Auffahrunfall hat sich am Donnerstag gegen 12 Uhr in Nördlingen ereignet. Zwei Pkw-Fahrer fuhren auf der Voltzstraße in Richtung Oskar-Mayer-Straße. Der vorausfahrende Pkw-Fahrer musste an der Ampel anhalten, das erkannte laut Polizeibericht der Autofahrer hinter ihm zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Der vorausfahrende Pkw-Fahrer erlitt durch den Aufprall leichte Rückenschmerzen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. (AZ)

