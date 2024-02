Personalmangel: Ab April sollen Züge nur noch tagsüber fahren

Plus Pendler auf der Strecke zwischen Donauwörth und Nördlingen werden wohl sehr früh und abends keinen Zug mehr nutzen können. Das könnte monatelang gelten.

Das Jahr 2024 ist erst wenige Wochen alt, doch eines lässt sich schon jetzt festhalten: Es wird in Nördlingen wohl nicht das Jahr der Verkehrswende auf der Schiene werden. Denn bei der Deutschen Bahn InfraGo AG (früher bekannt als DB Netz) herrscht ein Mangel an Fahrdienstleitern zwischen Donauwörth und Nördlingen. Dieser Mangel wirkt sich derart aus, dass es ab April wohl nur noch tagsüber einen Zugverkehr geben wird.

Entsprechende Informationen unserer Redaktion bestätigt Go-Ahead auf Anfrage. "Es ist natürlich für die Fahrgäste und die Region ganz klar, dass das eine Riesenzumutung ist", sagt Go-Ahead-Pressesprecher Winfried Karg im Gespräch: "Wir finden das selber ärgerlich und können das nicht ändern. Wir werden vor Tatsachen gestellt und müssen damit umgehen." Viele Details seien noch nicht bekannt, grundsätzlich stellt sich die Situation laut Karg aber wie folgt dar: Es fehlen wohl Fahrdienstleiter für die Bahnhöfe in Möttingen, Harburg und Wörnitzstein. Ohne Fachpersonal, das die Schranken schließe, Signale auf Grün und Weichen stelle, sei kein sicherer Zugverkehr möglich.